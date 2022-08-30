Глава РФБ Андрей Кириленко объяснил введение лимита на зарплаты

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко объяснил решение ввести в Суперлиге и женской Премьер-лиге лимиты на зарплаты.
Согласно новым правилам, клубы Суперлиги смогут тратить суммарно не более 50 миллионов в год на зарплаты, в женской Премьер-лиге — не более 100 миллионов.
«Для нас это новое и, безусловно, важное начинание, и мы надеемся, что оно окажет благоприятный эффект на развитие клубных соревнований и уровень подготовки кандидатов в сборные России. Безусловно, в будущем будет выработано компромиссное решение, которое позволит сохранить баланс интересов большинства команд Премьер-лиги и мужской Суперлиги и одновременно выровнять уровень конкуренции среди участников соревнований», — приводит слова Кириленко пресс-служба РФБ.
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