Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Глава РФБ Андрей Кириленко объяснил введение лимита на зарплаты

Глава РФБ Андрей Кириленко объяснил введение лимита на зарплаты
Комментарии

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко объяснил решение ввести в Суперлиге и женской Премьер-лиге лимиты на зарплаты.

Согласно новым правилам, клубы Суперлиги смогут тратить суммарно не более 50 миллионов в год на зарплаты, в женской Премьер-лиге — не более 100 миллионов.

«Для нас это новое и, безусловно, важное начинание, и мы надеемся, что оно окажет благоприятный эффект на развитие клубных соревнований и уровень подготовки кандидатов в сборные России. Безусловно, в будущем будет выработано компромиссное решение, которое позволит сохранить баланс интересов большинства команд Премьер-лиги и мужской Суперлиги и одновременно выровнять уровень конкуренции среди участников соревнований», — приводит слова Кириленко пресс-служба РФБ.

Новость по теме
В Суперлиге и женской Премьер-лиге введён потолок зарплат
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022