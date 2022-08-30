Сборная Литвы представила итоговую заявку на Евробаскет-2022
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Национальная команда Литвы определилась с окончательным составом на Чемпионат Европы 2022 года.
В итоговую заявку попали экс-игроки клубов Единой Лиги ВТБ: Марюс Григонис (ЦСКА), Миндаугас Кузминкас («Зенит») и Эйгирдас Жукаускас («Парма»). Центровой «Нью Орлеан Пеликанс» Йонас Валанчюнас также в списке.
Итоговая заявка Литвы:
Игнас Браздейкис, Арнас Буткявичюс, Мартинас Эходас, Рокас Гедрайтис, Марюс Григонис, Рокас Йокубайтис, Миндаугас Кузминскас, Лукас Лекавичюс, Домантас Сабонис, Йонас Валанчюнас, Криступас Жемайтис, Эйгирдас Жукаускас.
Евробаскет-2022 пройдёт с 1 по 18 сентября. На турнире сборной Литвы предстоит сыграть в группе с национальными командами Франции, Боснии, Венгрии, Словении и Германии.
Новость по темеСборная Черногории представила заявку на Евробаскет-2022
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