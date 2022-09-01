Расписание матчей чемпионата Европы по баскетболу 1 сентября

С 1 по 18 сентября пройдёт чемпионат Европы по баскетболу-2022. Соревнования примут сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия и Италия. За победу поборются 24 национальные команды, которые разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Действующим победителем является национальная команда Словении.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей сегодняшнего дня.
Евробаскет-2022. Расписание матчей группового этапа 1 сентября:
Группа A. (14:30 мск) Испания – Болгария
Группа B. (15:30) Босния и Герцеговина – Венгрия
Группа A. (17:15) Турция – Черногория
Группа B. (18:15) Словения – Литва
Группа A. (20:00) Бельгия – Грузия
Группа B. (21:30) Франция – Германия
Матчи стадии плей-офф начнутся с 10 сентября.
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