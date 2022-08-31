Сборные Венгрии и Нидерландов назвали состав на чемпионат Европы по баскетболу — 2022

Национальные команды Венгрии и Нидерландов определились с заявками на предстоящий Евробаскет. Соревнования пройдут с 1 по 18 сентября. Соответствующей информацией поделились в пресс-службах венгерской и голландской команд.



Состав сборной Венгрии на Евробаскет-2022:

Рошцо Аллен, Силард Бенке, Янош Эйлингсфельд, Чаба Ференц, Дьёрдь Голоман, Адам Ханга, Микаэль Хопкинс, Акош Келлер, Золтан Перль, Адам Шомодьи, Бенедек Варади, Давид Войвода.



Состав сборной Нидерландов на Евробаскет-2022:



Ворти Де Йонг, Джесси Эдвардс, Янник Франке, Мэтт Хармс, Шейн Хамминк, Мохамед Керрази, Чарлон Клуф, Хито Кок, Олаф Схафтенар, Роланд Схафтенар, Кейе ван дер Вюрст, Леон Уильямс.

Ранее заявку на Евробаскет назвали в тренерском штабе сборной Украины.