Йоханнес Фойгтман попал в заявку сборной Германии на Евробаскет-2022

В тренерском штабе сборной Германии огласили заявку команды на чемпионат Европы по баскетболу 2022 года. Список игроков, которые примут участие в соревнованиях, был представлен на официальном сайте Федерации баскетбола Германии. Отметим, что в заявку был включён форвард московского ЦСКА Йоханнес Фойгтман.



Состав сборной Германии на Евробаскет-2022:

Нильс Гиффей, Юстус Холлац, Маодо Ло, Андреас Обст, Гэвин Шиллинг, Деннис Шрёдер, Кристиан Зенгфельдер, Даниэль Тайс, Йоханнес Тиман, Йоханнес Фойгтман, Ник Уэйлер-Бэбб, Франц Вагнер, Йонас Вольфарт-Боттерманн.

Напомним, Евробаскет-2022 пройдёт 1 по 18 сентября. Турнир примут сразу несколько стран: соревнования состоятся в Германии, Грузии, Чехии и Италии.