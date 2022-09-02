Расписание матчей чемпионата Европы по баскетболу 2 сентября

С 1 по 18 сентября проходит чемпионат Европы по баскетболу-2022. Соревнования принимает сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия и Италия.



За медали борьбу ведут 24 сборные, которые по регламенту оказались разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф пробьются по четыре лучшие сборные из каждой группы. Действующим победителем является национальная команда Словении.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей сегодняшнего дня.

Евробаскет-2022. Расписание матчей группового этапа 2 сентября:

Группа D. (15:00 мск) Израиль – Финляндия

Группа C. (15:15) Украина – Великобритания

Группа C. (18:00) Хорватия – Греция

Группа D. (18:30) Польша – Чехия

Группа C. (22:00) Италия – Эстония

Группа D. (22:00) Сербия – Нидерланды.

Матчи плей-офф начнутся с 10 сентября.