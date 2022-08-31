Владелица «Лейкерс» объяснила, почему уволила своего брата

Владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс рассказала о причинах увольнения своего брата Джима Басса с поста президента клуба по баскетбольным операциям в 2017 году.



«Из-за того способа, которым он управлял командой, мы раз за разом оказывались в нижней части турнирной таблицы. Это не соответствовало бренду, который создавал Джерри Басс. Никто не знает формулу победы в чемпионате, но нужно всегда быть среди претендентов, чтобы у вас были шансы на победу», — приводит слова Джини Басс USA Today Sports.



«Лос-Анджелес Лейкерс» не попадал в плей-офф НБА шесть сезонов подряд — с 2013 по 2019 год. В 2020 году команда завоевала 17-й титул чемпионов Национальной баскетбольной ассоциации, однако в прошлом сезоне вновь не смогла выйти в плей-офф.