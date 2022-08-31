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ФИБА составила список 15 главных звёзд Евробаскета-2022

ФИБА составила список 15 главных звёзд Евробаскета-2022
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Международная федерация баскетбола (ФИБА) составила список из 15 главных звёзд чемпионата Европы по баскетболу – 2022.

Стоит отметить, что 14 из 15 игроков представляют клубы из США, выступающие в НБА. Единственным представителем европейской клубной ассоциации стал разыгрывающий защитник сборной Сербии Василие Мицич, выступающий за «Анадолу Эфес» из Турции.

Представляем вашему вниманию полный список от ФИБА.

  1. Яннис Адетокунбо – Греция
  2. Боян Богданович – Хорватия
  3. Лука Дончич – Словения
  4. Горач Драгич – Словения
  5. Симоне Фонтеккио – Италия
  6. Эван Фурнье – Франция
  7. Руди Гобер – Франция
  8. Никола Йокич – Сербия
  9. Лаури Маркканен – Финляндия
  10. Василие Мицич – Сербия
  11. Юсуф Нуркич – Босния и Герцеговина
  12. Джеди Осман – Турция
  13. Домантас Сабонис – Литва
  14. Деннис Шрёдер – Германия
  15. Йонас Валанчюнас – Литва

Напомним, чемпионат Европы по баскетболу 2022 года пройдёт с 1 по 18 сентября. Турнир примут сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия, Италия.

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