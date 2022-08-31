ФИБА составила список 15 главных звёзд Евробаскета-2022
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Международная федерация баскетбола (ФИБА) составила список из 15 главных звёзд чемпионата Европы по баскетболу – 2022.
Стоит отметить, что 14 из 15 игроков представляют клубы из США, выступающие в НБА. Единственным представителем европейской клубной ассоциации стал разыгрывающий защитник сборной Сербии Василие Мицич, выступающий за «Анадолу Эфес» из Турции.
Представляем вашему вниманию полный список от ФИБА.
- Яннис Адетокунбо – Греция
- Боян Богданович – Хорватия
- Лука Дончич – Словения
- Горач Драгич – Словения
- Симоне Фонтеккио – Италия
- Эван Фурнье – Франция
- Руди Гобер – Франция
- Никола Йокич – Сербия
- Лаури Маркканен – Финляндия
- Василие Мицич – Сербия
- Юсуф Нуркич – Босния и Герцеговина
- Джеди Осман – Турция
- Домантас Сабонис – Литва
- Деннис Шрёдер – Германия
- Йонас Валанчюнас – Литва
Напомним, чемпионат Европы по баскетболу 2022 года пройдёт с 1 по 18 сентября. Турнир примут сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия, Италия.
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