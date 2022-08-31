ФИБА составила список 15 главных звёзд Евробаскета-2022

Международная федерация баскетбола (ФИБА) составила список из 15 главных звёзд чемпионата Европы по баскетболу – 2022.

Стоит отметить, что 14 из 15 игроков представляют клубы из США, выступающие в НБА. Единственным представителем европейской клубной ассоциации стал разыгрывающий защитник сборной Сербии Василие Мицич, выступающий за «Анадолу Эфес» из Турции.

Представляем вашему вниманию полный список от ФИБА.

Яннис Адетокунбо – Греция Боян Богданович – Хорватия Лука Дончич – Словения Горач Драгич – Словения Симоне Фонтеккио – Италия Эван Фурнье – Франция Руди Гобер – Франция Никола Йокич – Сербия Лаури Маркканен – Финляндия Василие Мицич – Сербия Юсуф Нуркич – Босния и Герцеговина Джеди Осман – Турция Домантас Сабонис – Литва Деннис Шрёдер – Германия Йонас Валанчюнас – Литва

Напомним, чемпионат Европы по баскетболу 2022 года пройдёт с 1 по 18 сентября. Турнир примут сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия, Италия.