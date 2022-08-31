Дени Авдия: на Евробаскете много хороших команд, но мы тоже не лохи

Форвард «Вашингтон Уизардс» и сборной Израиля Дени Авдия поделился ожиданиями от Евробаскета-2022.
«Этот чемпионат Европы действительно сильный. Нам придётся иметь дело со сборными, которые на бумаге гораздо лучше нас. Здесь будет много звёздных игроков и хороших команд, но мы тоже не лохи. Мы умеем играть в баскетбол, у нас есть парни, которые выступали в Евролиге и НБА.
Мы встречались с сильными соперниками, все знают, с чем мы столкнулись. Я хотел бы вернуться с медалями. Для меня было бы большим достижением завоевать призовое место», — приводит слова Авдии Basket News.
Напомним, чемпионат Европы 2022 года по баскетболу пройдёт с 1 по 18 сентября в четырёх странах.
Сборная Израиля попала в группу D, где ей предстоит сыграть с национальными командами Сербии, Турции, Польши, Финляндии, Нидерландов и Чехии. Израильтяне откроют для себя турнир игрой с финнами 2 сентября.
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