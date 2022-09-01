Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Баркли: Дюрант вечно недоволен, называю его «Мистер Несчастный»

Баркли: Дюрант вечно недоволен, называю его «Мистер Несчастный»
Комментарии

Легендарный игрок НБА Чарльз Баркли в очередной раз раскритиковал звёздного форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.

Напомним, летом Кевин подавал запрос на обмен в другой клуб, несмотря на четырёхлетний контракт с «Нетс». Позже «Бруклин» объявил, что Дюрант остаётся.

«Дюранта я вижу очень несчастным человеком и зову его «Мистер Несчастный». Ему всегда всё подавали на блюдечке. Кевина очень уважали в Оклахоме, он буквально владел этим штатом, его там все любили. Но он их в итоге бросил, потом выиграл два чемпионата НБА подряд с «Голден Стэйт Уорриорз» и всё равно был недоволен. Уезжает в «Бруклин», где получает всё, что хочет и снова недоволен. Так постоянно», — приводит слова Баркли Ahn Fire Digital.

Дюрант потребовал уволить руководство «Нетс». Почему его назвали болваном? Дюрант потребовал уволить руководство «Нетс». Почему его назвали болваном?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022