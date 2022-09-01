Баркли: Дюрант вечно недоволен, называю его «Мистер Несчастный»

Легендарный игрок НБА Чарльз Баркли в очередной раз раскритиковал звёздного форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.



Напомним, летом Кевин подавал запрос на обмен в другой клуб, несмотря на четырёхлетний контракт с «Нетс». Позже «Бруклин» объявил, что Дюрант остаётся.



«Дюранта я вижу очень несчастным человеком и зову его «Мистер Несчастный». Ему всегда всё подавали на блюдечке. Кевина очень уважали в Оклахоме, он буквально владел этим штатом, его там все любили. Но он их в итоге бросил, потом выиграл два чемпионата НБА подряд с «Голден Стэйт Уорриорз» и всё равно был недоволен. Уезжает в «Бруклин», где получает всё, что хочет и снова недоволен. Так постоянно», — приводит слова Баркли Ahn Fire Digital.