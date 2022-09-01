Главный тренер Литвы рассказал о готовности команды к матчу со Словенией

Главный тренер сборной Литвы Казис Максвитис ответил на вопросы о готовности его команды к игре со сборной Словении, которая является действующим чемпионом Европы.



«Я считаю, что мы хорошо подготовились к игре. Конечно, всегда остаётся ощущение, что можно подсказать что-то дополнительно, но при этом не хотелось бы перегружать игроков. У нас все здоровы, мы готовы к матчу. Помним об игре со сборной Словении в прошлом году и уже внесли некоторые изменения», — приводит слова Максвитиса Basket News.



Сборные Словении и Литвы сыграют между собой в стартовом туре Евробаскета-2022 в первый день соревнований. В группе с ними также играют национальные команды Франции, Боснии, Венгрии и Германии.



Евробаскет-2022 стартовал сегодня, 1 сентября.