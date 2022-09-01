Главный тренер Литвы рассказал о готовности команды к матчу со Словенией
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Главный тренер сборной Литвы Казис Максвитис ответил на вопросы о готовности его команды к игре со сборной Словении, которая является действующим чемпионом Европы.
«Я считаю, что мы хорошо подготовились к игре. Конечно, всегда остаётся ощущение, что можно подсказать что-то дополнительно, но при этом не хотелось бы перегружать игроков. У нас все здоровы, мы готовы к матчу. Помним об игре со сборной Словении в прошлом году и уже внесли некоторые изменения», — приводит слова Максвитиса Basket News.
Сборные Словении и Литвы сыграют между собой в стартовом туре Евробаскета-2022 в первый день соревнований. В группе с ними также играют национальные команды Франции, Боснии, Венгрии и Германии.
Евробаскет-2022 стартовал сегодня, 1 сентября.
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