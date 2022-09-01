Сборная Боснии и Герцеговины с победы начала выступление на Евробаскете-2022

Сборная Боснии и Герцеговины одержала победу в матче 1-го тура чемпионата Европы по баскетболу — 2022 над командой Венгрии. Встреча прошла в Кёльне (Германия) и завершилась со счётом 95:85 в пользу боснийцев.
Самым результативными игроками матча в составе победителей стали Джанан Муса и Юсуф Нуркич, набравшие по 19 очков. Ещё 18 очков на свой счёт записал Джон Роберсон. В составе сборной Венгрии отличился Силард Бенке, набравший 20 очков.
Сборная Венгрии во 2-м туре группового этапа сыграет с командой Словении. Матч состоится 3 сентября, начало встречи — в 21:30 мск.
Сборная Боснии и Герцеговины в следующем туре будет противостоять национальной команде Германии. Встреча также пройдёт 3 сентября, начало — в 15:30 мск.
В программе турнира на сегодня запланировано ещё четыре матча:
Группа A. (17:15) Турция – Черногория.
Группа B. (18:15) Словения – Литва.
Группа A. (20:00) Бельгия – Грузия.
Группа B. (21:30) Франция – Германия.
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