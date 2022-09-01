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Сборная Боснии и Герцеговины с победы начала выступление на Евробаскете-2022

Сборная Боснии и Герцеговины с победы начала выступление на Евробаскете-2022
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Сборная Боснии и Герцеговины одержала победу в матче 1-го тура чемпионата Европы по баскетболу — 2022 над командой Венгрии. Встреча прошла в Кёльне (Германия) и завершилась со счётом 95:85 в пользу боснийцев.

Самым результативными игроками матча в составе победителей стали Джанан Муса и Юсуф Нуркич, набравшие по 19 очков. Ещё 18 очков на свой счёт записал Джон Роберсон. В составе сборной Венгрии отличился Силард Бенке, набравший 20 очков.

Сборная Венгрии во 2-м туре группового этапа сыграет с командой Словении. Матч состоится 3 сентября, начало встречи — в 21:30 мск.

Сборная Боснии и Герцеговины в следующем туре будет противостоять национальной команде Германии. Встреча также пройдёт 3 сентября, начало — в 15:30 мск.

В программе турнира на сегодня запланировано ещё четыре матча:

Группа A. (17:15) Турция – Черногория.
Группа B. (18:15) Словения – Литва.
Группа A. (20:00) Бельгия – Грузия.
Группа B. (21:30) Франция – Германия.

ЧЕ-2022 (м). Группа B. 1-й тур
01 сентября 2022, четверг. 15:30 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
95 : 85
Венгрия
Босния и Герцеговина: Муса - 19, Нуркич - 19, Роберсон - 18, Халилович - 16, Атич - 5, Врабац - 5, Гегич - 5, Каменьяш - 4, Сулейманович - 3, Лазич - 1, Пенава, Чампара
Венгрия: Бенке - 20, Ханга - 16, Войвода - 15, Эйлингсфельд - 12, Хопкинс - 7, Аллен - 5, Келлер - 5, Варади - 3, Перль - 2, Голоман, Ференц, Шомодьи
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