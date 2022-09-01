Гомельский назвал команду Евробаскета-2022, потенциал которой недооценивают эксперты

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказал мнение, что потенциал национальной команды Италии на Евробаскете-2022 выше, чем многие ожидают.



«Думаю, что перед началом чемпионата Европы эксперты недооценивают сборную Италии. При удачном раскладе итальянцы могут удивить качеством игры. В числе 24 команд-участниц есть минимум пять команд, которые изначально обречены на крайне низкий результат. Но тут ничего удивительного нет», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



Напомним, сборная Италии на чемпионате Европы – 2022 выступает в группе C. Соперниками итальянцев являются национальные команды Великобритании, Греции, Хорватии, Эстонии и Украины. Первый матч на турнире баскетболисты сборной Италии проведут с эстонцами. Встреча состоится завтра, 2 сентября. Её начало — в 22:00 мск.

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