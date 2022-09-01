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Скариоло: родственников Брауна, следивших за матчем, было больше, чем людей на трибунах

Скариоло: родственников Брауна, следивших за матчем, было больше, чем людей на трибунах
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Защитник сборной Испании Лоренцо Браун сообщил, что его родственники в США внимательно следили за его дебютным матчем в составе национальной сборной с командой Болгарии на Евробаскете. Зрителей на матче-открытии было немного. Во время трансляции можно было заметить практически пустые трибуны.

«Я сделал всё, чтобы все посмотрели эту встречу. Я в первый раз выступаю на столь крупном турнире, дома гордятся мной. Я постарался сделать всё возможное, чтобы у моей семьи была верная информация и они смогли посмотреть этот матч», — сказал Лоренцо Браун на пресс-конференции после матча.

«Почти уверен, что родственников Лоренцо, смотревших этот матч, было больше, чем зрителей на трибунах», — пошутил в ответ главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло.

Напомним, по итогам матча победу с крупным счётом одержали испанские баскетболисты — 114:87 (28:17, 29:18, 32:31, 25:21).

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