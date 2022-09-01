Гомельский объяснил, что делает Луку Дончича звёздным баскетболистом
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Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о словенском разыгрывающем «Даллас Маверикс» Луке Дончиче.
«Дончич — уникальный баскетболист. Тренеры, которые работали с Дончичем в детстве и юношестве, позволили ему сохранить самобытность, непохожесть и в технике, и в принятии решений. Мне кажется, что именно неожиданность принятия решений Дончичем на площадке и то, что техника позволяет эти решения воплощать в жизнь, делают Луку звездой», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Напомним, в матче 1-го тура чемпионата Европы – 2022 сборная Словении в упорной борьбе обыграла соперников из Литвы — 92:85. Дончич в этой встрече набрал 14 очков.
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