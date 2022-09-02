Сборная Германии вывела из обращения игровой номер Дирка Новицки

Сборная Германии вывела из обращения 14-й игровой номер, под которым выступал Дирк Новицки в составе национальной команды. Церемония вывода номера из обращения прошла в Кёльне в день открытия Евробаскета-2022.



«Это большая честь. Мне всегда нравилось играть за сборную, и я в играх за национальную команду выкладывался по полной. Сегодня на этой церемонии присутствует почти вся команда образца 2002 года. Это очень важно, и я благодарю их за то, что они всегда принимали меня таким, какой я есть. Я уважаю всех без исключения своих бывших партнёров по команде. Без них я бы не был там, где я есть», — приводит слова Дирка Новицки официальный сайт ФИБА.



Новицки стал первым европейцем, чей номер был выведен из обращения его национальной командой.