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Расписание матчей чемпионата Европы по баскетболу 7 сентября

Расписание матчей чемпионата Европы по баскетболу 7 сентября
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С 1 по 18 сентября в Германии, Грузии, Чехии и Италии проходит чемпионат Европы по баскетболу 2022 года. Борьбу за победу ведут 24 национальные команды, которые по регламенту разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Действующим победителем Евробаскета является словенская сборная.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей сегодняшнего дня.

Евробаскет-2022. Расписание матчей группового этапа 7 сентября:

Группа A. (14:30) Турция – Испания
Группа B. (16:30) Литва – Босния и Герцеговина
Группа A. (17:15) Болгария – Бельгия
Группа B. (18:15) Франция – Словения
Группа A. (20:00) Грузия – Черногория
Группа B. (21:30) Венгрия – Германия

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