Расписание матчей чемпионата Европы по баскетболу 7 сентября
Поделиться
С 1 по 18 сентября в Германии, Грузии, Чехии и Италии проходит чемпионат Европы по баскетболу 2022 года. Борьбу за победу ведут 24 национальные команды, которые по регламенту разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Действующим победителем Евробаскета является словенская сборная.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей сегодняшнего дня.
Евробаскет-2022. Расписание матчей группового этапа 7 сентября:
Группа A. (14:30) Турция – Испания
Группа B. (16:30) Литва – Босния и Герцеговина
Группа A. (17:15) Болгария – Бельгия
Группа B. (18:15) Франция – Словения
Группа A. (20:00) Грузия – Черногория
Группа B. (21:30) Венгрия – Германия
Комментарии
- 8 сентября 2022
-
07:00
-
00:27
- 7 сентября 2022
-
23:58
-
23:31
-
23:22
-
23:14
-
23:02
-
22:52
-
22:43
-
22:36
-
22:27
-
22:24
-
22:20
-
22:16
-
21:55
-
21:30
-
21:26
-
21:23
-
21:20
-
21:19
-
21:12
-
20:56
-
20:53
-
20:47
-
20:44
-
20:41
-
20:35
-
20:26
-
20:20
-
20:12
-
20:06
-
19:26
-
19:10
-
18:58
-
18:09
Партнерский контент