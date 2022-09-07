Расписание матчей чемпионата Европы по баскетболу 7 сентября

С 1 по 18 сентября в Германии, Грузии, Чехии и Италии проходит чемпионат Европы по баскетболу 2022 года. Борьбу за победу ведут 24 национальные команды, которые по регламенту разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Действующим победителем Евробаскета является словенская сборная.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей сегодняшнего дня.

Евробаскет-2022. Расписание матчей группового этапа 7 сентября:

Группа A. (14:30) Турция – Испания

Группа B. (16:30) Литва – Босния и Герцеговина

Группа A. (17:15) Болгария – Бельгия

Группа B. (18:15) Франция – Словения

Группа A. (20:00) Грузия – Черногория

Группа B. (21:30) Венгрия – Германия

