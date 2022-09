Расписание матчей чемпионата Европы по баскетболу 8 сентября

С 1 по 18 сентября проходит Евробаскет-2022. Соревнования проводятся на территории четырёх стран: Германии, Грузии, Чехии и Италии. За медали борются 24 сборные, которые по регламенту разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф попадут по четыре лучшие сборные из каждой группы.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей сегодняшнего дня, который является заключительным на стадии группового этапа. Матчи стадии плей-офф начнутся с 10 сентября.

Евробаскет-2022. Расписание матчей группового этапа 8 сентября:

Группа C. (15:15) Хорватия – Украина

Группа C. (18:00) Эстония – Греция

Группа D. (18:30) Чехия – Израиль

Группа C. (22:00) Великобритания – Италия

Группа D. (22:00) Сербия – Польша