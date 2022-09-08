Расписание матчей чемпионата Европы по баскетболу 8 сентября
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С 1 по 18 сентября проходит Евробаскет-2022. Соревнования проводятся на территории четырёх стран: Германии, Грузии, Чехии и Италии. За медали борются 24 сборные, которые по регламенту разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф попадут по четыре лучшие сборные из каждой группы.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей сегодняшнего дня, который является заключительным на стадии группового этапа. Матчи стадии плей-офф начнутся с 10 сентября.
Евробаскет-2022. Расписание матчей группового этапа 8 сентября:
Группа C. (15:15) Хорватия – Украина
Группа C. (18:00) Эстония – Греция
Группа D. (18:30) Чехия – Израиль
Группа C. (22:00) Великобритания – Италия
Группа D. (22:00) Сербия – Польша
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