Гомельский высказался о победе сборной Германии в матче с Францией на Евробаскете-2022

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о победе сборной Германии в матче 1-го тура чемпионата Европы по баскетболу — 2022. Соперником немцев была национальная команда Франции. Встреча завершилась со счётом 76:63.



«Соскучились мы все по хорошему баскетболу. Германия была мотивирована, дисциплинирована и разнообразна. Г-н Херберт оказался классным тренером», — написал Гомельским на своём официальном сайте.



Сборная Германии во 2-м туре группового этапа сыграет с командой Боснии и Герцеговины. Матч состоится 3 сентября, начало встречи — в 15:30 мск. Французы в следующем туре встретятся с национальной командой Литвы. Матч также пройдёт 3 сентября, начало — в 18:45 мск.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.