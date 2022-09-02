Okko эксклюзивно покажет товарищеские матчи российских баскетбольных клубов из Антальи

Okko эксклюзивно покажет товарищеские матчи между баскетбольными клубами, которые будут проходить в Анталье (Турция) с 6 по 18 сентября. В серии матчей, которые состоятся на стадионе «Глория спортс арена», сыграют «Зенит», ЦСКА, «Енисей», «Локомотив-Кубань» и «Парма-Пари». Встречи будут доступны всем зарегистрированным пользователям Okko без дополнительной платы.
Okko начнёт соревновательную неделю с трансляции матча «Тюрк Телеком» – «Зенит» 6 сентября в 17:30 по московскому времени и встречи «Бурсаспор» – «Енисей» в 20:00. 7 сентября «Анадолу Эфес» сыграет с ЦСКА, а «Тофаш» – с «Локомотив-Кубань». Матчи начнутся в 17:30 и 20:00 соответственно.
Okko также планирует публиковать интервью с игроками и тренерами, репортажи, обзорные программы и другой контент, посвящённый серии товарищеских игр баскетбольных клубов в Анталье.
Полное расписание матчей:
6 сентября
17:30 «Тюрк Телеком» – «Зенит»
20:00 «Бурсаспор» – «Енисей»
7 сентября
17:30 «Анадолу Эфес» –ЦСКА
20:00 «Тофаш» – «Локомотив-Кубань»
8 сентября
17:30 «Бурсаспор» – «Зенит»
20:00 «Тюрк Телеком» – «Енисей»
9 сентября
17:30 «Тофаш» – «ЦСКА»
20:00 «Анадолу Эфес» – «Локомотив-Кубань»
10 сентября
17:30 «Тофаш» – «Енисей»
20:00 «Тюрк Телеком» – «Локомотив-Кубань»
11 сентября
17:30 «Бурсаспор» –ЦСКА
20:00 «Анадолу Эфес» – «Зенит»
13 сентября
17:30 «Бахчешехир Колежи» – «Локомотив-Кубань»
20:00 «Пынар Каршияка» – «Парма-Пари»
14 сентября
17:30 «Анадолу Эфес» – «Енисей»
15 сентября
17:30 «Пынар Каршияка» – «Локомотив-Кубань»
20:00 «Бахчешехир Колежи» – «Парма-Пари»
16 сентября
17:30 «Црвена Звезда» – «Енисей»
17 сентября
17:30 «Пынар Каршияка» – «Енисей»
20:00 «Анадолу Эфес» – «Парма-Пари»
18 сентября
20:00 «Црвена Звезда» – «Локомотив-Кубань»
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