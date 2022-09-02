Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Okko эксклюзивно покажет товарищеские матчи российских баскетбольных клубов из Антальи

Okko эксклюзивно покажет товарищеские матчи российских баскетбольных клубов из Антальи
Комментарии

Okko эксклюзивно покажет товарищеские матчи между баскетбольными клубами, которые будут проходить в Анталье (Турция) с 6 по 18 сентября. В серии матчей, которые состоятся на стадионе «Глория спортс арена», сыграют «Зенит», ЦСКА, «Енисей», «Локомотив-Кубань» и «Парма-Пари». Встречи будут доступны всем зарегистрированным пользователям Okko без дополнительной платы.

Okko начнёт соревновательную неделю с трансляции матча «Тюрк Телеком» – «Зенит» 6 сентября в 17:30 по московскому времени и встречи «Бурсаспор» – «Енисей» в 20:00. 7 сентября «Анадолу Эфес» сыграет с ЦСКА, а «Тофаш» – с «Локомотив-Кубань». Матчи начнутся в 17:30 и 20:00 соответственно.

Okko также планирует публиковать интервью с игроками и тренерами, репортажи, обзорные программы и другой контент, посвящённый серии товарищеских игр баскетбольных клубов в Анталье.

Полное расписание матчей:
6 сентября

17:30 «Тюрк Телеком» – «Зенит»
20:00 «Бурсаспор» – «Енисей»

7 сентября

17:30 «Анадолу Эфес» –ЦСКА
20:00 «Тофаш» – «Локомотив-Кубань»

8 сентября

17:30 «Бурсаспор» – «Зенит»
20:00 «Тюрк Телеком» – «Енисей»

9 сентября

17:30 «Тофаш» – «ЦСКА»
20:00 «Анадолу Эфес» – «Локомотив-Кубань»

10 сентября

17:30 «Тофаш» – «Енисей»
20:00 «Тюрк Телеком» – «Локомотив-Кубань»

11 сентября

17:30 «Бурсаспор» –ЦСКА
20:00 «Анадолу Эфес» – «Зенит»

13 сентября

17:30 «Бахчешехир Колежи» – «Локомотив-Кубань»
20:00 «Пынар Каршияка» – «Парма-Пари»

14 сентября

17:30 «Анадолу Эфес» – «Енисей»

15 сентября

17:30 «Пынар Каршияка» – «Локомотив-Кубань»
20:00 «Бахчешехир Колежи» – «Парма-Пари»

16 сентября

17:30 «Црвена Звезда» – «Енисей»

17 сентября

17:30 «Пынар Каршияка» – «Енисей»
20:00 «Анадолу Эфес» – «Парма-Пари»

18 сентября

20:00 «Црвена Звезда» – «Локомотив-Кубань»

Новость по теме
Okko бесплатно покажет предсезонные матчи баскетбольного ЦСКА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022