Okko эксклюзивно покажет товарищеские матчи российских баскетбольных клубов из Антальи

Okko эксклюзивно покажет товарищеские матчи между баскетбольными клубами, которые будут проходить в Анталье (Турция) с 6 по 18 сентября. В серии матчей, которые состоятся на стадионе «Глория спортс арена», сыграют «Зенит», ЦСКА, «Енисей», «Локомотив-Кубань» и «Парма-Пари». Встречи будут доступны всем зарегистрированным пользователям Okko без дополнительной платы.

Okko начнёт соревновательную неделю с трансляции матча «Тюрк Телеком» – «Зенит» 6 сентября в 17:30 по московскому времени и встречи «Бурсаспор» – «Енисей» в 20:00. 7 сентября «Анадолу Эфес» сыграет с ЦСКА, а «Тофаш» – с «Локомотив-Кубань». Матчи начнутся в 17:30 и 20:00 соответственно.

Okko также планирует публиковать интервью с игроками и тренерами, репортажи, обзорные программы и другой контент, посвящённый серии товарищеских игр баскетбольных клубов в Анталье.



Полное расписание матчей:

6 сентября

17:30 «Тюрк Телеком» – «Зенит»

20:00 «Бурсаспор» – «Енисей»

7 сентября

17:30 «Анадолу Эфес» –ЦСКА

20:00 «Тофаш» – «Локомотив-Кубань»

8 сентября

17:30 «Бурсаспор» – «Зенит»

20:00 «Тюрк Телеком» – «Енисей»

9 сентября

17:30 «Тофаш» – «ЦСКА»

20:00 «Анадолу Эфес» – «Локомотив-Кубань»

10 сентября

17:30 «Тофаш» – «Енисей»

20:00 «Тюрк Телеком» – «Локомотив-Кубань»

11 сентября

17:30 «Бурсаспор» –ЦСКА

20:00 «Анадолу Эфес» – «Зенит»

13 сентября

17:30 «Бахчешехир Колежи» – «Локомотив-Кубань»

20:00 «Пынар Каршияка» – «Парма-Пари»

14 сентября

17:30 «Анадолу Эфес» – «Енисей»

15 сентября

17:30 «Пынар Каршияка» – «Локомотив-Кубань»

20:00 «Бахчешехир Колежи» – «Парма-Пари»

16 сентября

17:30 «Црвена Звезда» – «Енисей»

17 сентября

17:30 «Пынар Каршияка» – «Енисей»

20:00 «Анадолу Эфес» – «Парма-Пари»

18 сентября

20:00 «Црвена Звезда» – «Локомотив-Кубань»