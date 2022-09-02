Виталий Фридзон: НБА не интересна, это шоу. Настоящий баскетбол в Европе

Бывший капитан сборной России, защитник «Зенита» Виталий Фридзон поделился мыслями о разнице между НБА и европейским баскетболом.



«Сейчас не интересна НБА, если честно. Это уже шоу, а не баскетбол. 60 очков за игру от одного игрока — это смешно. Я такой баскетбол не люблю. В Европе настоящий баскетбол, интересные матчи. Тактика, дуэли тренеров, игроков. Для меня это намного интересней НБА», — приводит слова Фридзона Metaratings.



В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Виталий принял участие в 18 матчах, в которых в среднем набирал 3,2 очка, совершал 1,4 подбора и отдавал 0,9 передачи. «Зенит» впервые в истории стал победителем турнира.

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ: