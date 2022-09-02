Кендрик Перкинс предположил, стартовый состав какого клуба НБА сейчас самый лучший
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Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс разместил новый пост в своих социальных сетях, высказав предположение, что стартовый состав «Кливленд Кавальерс» является лучшим в Национальной баскетбольной ассоциации на данный момент.
«На бумаге у «Кавальерс» лучший стартовый состав в НБА!» — написал Перкинс в своих социальных сетях.
Напомним, вчера, 1 сентября, появилась новость, что «Юта Джаз» и «Кливленд» договорились об обмене защитника Донована Митчелла. По сведениям инсайдера Эдриана Войнаровски, «Юта» в результате сделки приобретёт разыгрывающего Коллина Секстона, форварда Лаури Маркканена, атакующего защитника Очаи Агбаджи, а также три незащищённых драфт-пика первого раунда и два обмена пиками.
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