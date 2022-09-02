На Евробаскете-2022 исполнили финт Зидана. Видео

Немецкий баскетболист Деннис Шрёдер исполнил финт Зидана в матче со сборной Франции на Евробаскете-2022. Игрок эффектно развернулся на трёхочковой линии, поставив в тупик соперников, прошёл под кольцо и заработал два очка.

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Сборная Германии в матче с фрацузами одержала победу на чемпионате Европы по баскетболу. Встреча проходила в Кёльне (Германия) и завершилась со счётом 76:63 в пользу хозяев паркета.



Немецкие баскетболисты во 2-м туре группового этапа сыграют с командой Боснии и Герцеговины. Матч состоится 3 сентября, начало встречи — в 15:30 мск.



Сборная Франции в следующем туре будет противостоять национальной команде Литвы. Встреча также пройдёт 3 сентября, начало — в 18:45 мск.