Стало известно, на сколько выбыл получивший травму Торнике Шенгелия

Форвард сборной Грузии и итальянского «Виртуса» Торнике Шенгелия будет вынужден пропустить из-за травмы 2 месяца. Об этом информирует Sportando со ссылкой на Stadio. Кроме того, сообщается, что в ближайшее время «Виртус» может объявить о новом контракте с грузинским игроком.
Напомним, Шенгелия травмировал плечо в матче квалификации чемпионата мира по баскетболу, который состоится с 25 августа по 10 сентября 2023 года в Японии, Индонезии и на Филиппинах. Торнике получил повреждение во время матча с национальной командой Нидерландов. В результате ему пришлось покинуть площадку, после чего он был доставлен в больницу для дальнейшего обследования.
Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.
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