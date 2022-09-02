Бывший капитан сборной России по баскетболу Виталий Фридзон высказался на тему отстранения российских спортсменов от международных стартов, выразив надежду на скорое снятий санкций.



«Это обидно, и это минус и не только для баскетбола, но и для всего российского спорта и его развития. Обидно за юношей, за детей, которые стремятся попасть на чемпионаты мира и Европы по своим годам — для них это цель, они ради этого живут. Биатлонисты, пловцы живут Олимпиадами. Когда я был ребёнком, то только и мечтал, чтобы оказаться на чемпионате мира, Олимпиаде — это было во снах. Надеюсь, скоро всё решится и вернётся к тому, как было раньше», — цитирует Фридзона Metaratings.



Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать спортсменов из России до участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

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