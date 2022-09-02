Йоханнес Фойгтман определился с новым клубом

Немецкий форвард Йоханнес Фойгтман подписал контракт с «Миланом». Об этом информирует пресс-служба итальянского клуба. Стороны заключили соглашение сроком на два года.



В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Фойгтман принял участие в семи матчах, в которых в среднем набирал 8,4 очка, совершал 5 подборов и отдавал 1,4 результативной передачи.



Напомним, Йоханнес попал в заявку сборной Германии на чемпионат Европы по баскетболу, который начался вчера, 1 сентября.



Состав сборной Германии на Евробаскет-2022:



Нильс Гиффей, Юстус Холлац, Маодо Ло, Андреас Обст, Гэвин Шиллинг, Деннис Шрёдер, Кристиан Зенгфельдер, Даниэль Тайс, Йоханнес Тиман, Йоханнес Фойгтман, Ник Уэйлер-Бэбб, Франц Вагнер, Йонас Вольфарт-Боттерманн.

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