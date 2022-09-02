Де Йонг пригрозил сборной Сербии «грязной игрой» в матче Евробаскета-2022
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Баскетболист сборной Нидерландов Ворти де Йонг пригрозил сербской команде «грязной игрой» в предстоящем матче на Евробаскете-2022.
«Когда турнир проводится с такими большими командами, мы всегда в аутсайдерах. Мы должны стараться больше, чем другие. В какой-то момент нужно показывать грязную игру, мы всегда должны действовать на грани фола. Наша команда постоянно числится аутсайдером. Я думаю, это не так плохо, потому что нам есть что доказывать. Мы играем против Сербии, которая является фаворитом турнира, хотя, на мой взгляд, фавориты — мы (смеётся)», — цитирует де Йонга Novosti.rs.
Сборная Нидерландов сегодня, 2 сентября, проведёт в рамках Евробаскета-2022 матч с командой Сербии. Начало встречи — в 22:00 мск.
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