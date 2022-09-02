Шакил О'Нил: согласен с Баркли в том, что Дюрант не показывает себя в роли лидера

Легендарный центровой Шакил О'Нил прокомментировал слова Чарльза Баркли, раскритиковавшего звёздного форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта за отсутствие лидерских качеств.



«Да, если вспомнить его карьеру и то, что он делал в роли лидера, то можно называть его неудачником. Мы все это видели. Говоря слова Чака, Дюрант не был водителем автобуса в «Голден Стэйт Уорриорз».



Кевин, ты выиграл, но мы не уважаем это. Речь о том, что если ты лидер, то в решающие моменты нужно выходить на новый уровень. Такого мы ещё не видели. Если ты лидер и вожак, но у тебя не получается ничего, ты потерпел неудачу», — приводит слова О'Нила «твиттер» НБА.



Кевин Дюрант в текущее межсезонье планировал покинуть «Бруклин» и подал запрос на обмен, но в итоге принял решение остаться в команде.