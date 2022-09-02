Главный тренер «Портленда»: приятно видеть на Евробаскете так много игроков из НБА

Главный тренер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Чонси Биллапс рассказал, что ему нравится, когда игроки НБА отправляются в межсезонье выступать за свои национальные сборные.



«Мне нравится, когда игроки НБА выступают за национальные команды. Там они играют правильно. У них есть цель, и благодаря этому им удаётся поддерживать хорошую форму. Мне просто действительно нравится, когда парни играют летом. Некоторые нанимают персонального тренера и тренируются в межсезонье. Это тоже нормально. Хотелось бы, чтобы ребята, которые сейчас не на Евробаскете, тоже играли против сильных игроков дома.



В НБА много игроков из Европы, и они очень гордятся, играя за свои сборные. Приятно видеть на чемпионате Европы так много игроков из НБА», — приводит слова Биллапса Eurohoops.



Чонси Биллапс прилетел в Германию, чтобы поддержать игрока «Портленда» и сборной Боснии Юсуфа Нуркича.