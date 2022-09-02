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Итудис прокомментировал победу сборной Греции над Хорватией

Итудис прокомментировал победу сборной Греции над Хорватией
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Главный тренер сборной Греции Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных в матче Евробаскета-2022 с командой Хорватии.

«Были моменты, в которых мы оказывались слишком статичны. Нам нужно больше мобильности в игре. Стратегия Хорватии заключалась в том, чтобы позволять нам бросать по кольцу. Я не говорю, что это неправильно, но нам нужно подготовиться к такому подходу со стороны соперников», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт ФИБА.

Напомним, встреча завершилась со счётом 89:85 в пользу греческих баскетболистов. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, набравший 27 очков. Столько же очков на свой счёт записал Тайлер Дорси. В составе сборной Хорватии отличился Джалин Смит, набравший 23 очка.

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