Результаты матчей чемпионата Европы по баскетболу 2 сентября, турнирная таблица

2 сентября прошёл второй день чемпионата Европы по баскетболу – 2022. В программе соревнований было запланировано шесть матчей. В борьбу на турнире вступили команды, выступающие в группах C и D.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго игрового дня.

Группа D. Израиль — Финляндия — 89:87 ОТ.

Группа C. Украина – Великобритания — 90:61.

Группа C. Хорватия – Греция — 85:89.

Группа D. Польша – Чехия — 99:84.

Группа C. Италия – Эстония — 83:62.

Группа D. Сербия – Нидерланды — 100:76.

Напомним, Евробаскет-2022 принимают сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия и Италия. За победу борются 24 национальные команды, которые разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.