Американка Томпсон, скорее всего, откажется играть в России после скандала с Грайнер

Американская баскетболистка Юник Томпсон, возможно, не поедет играть в Россию после скандала, случившегося с её соотечественницей Бриттни Грайнер. Ранее появилась информация, что Томпсон и «Надежда» достигли соглашения о переходе баскетболистки в российский клуб.
«Американская баскетболистка Юник Томпсон действительно имеет соглашение с «Надеждой», но с большой долей вероятности не приедет играть в Россию. В клубе на неё не особо рассчитывают, поскольку понимают, какая сейчас ситуация с американскими игроками», — сказал «Чемпионату» источник в баскетбольном клубе «Надежда».
Оренбургский клуб испытывает проблемы с составом и готов подписать иностранок высокого уровня, но получает отказы из-за нежелания игроков ехать в Россию. Игроки, их родственники и агенты опасаются за безопасность после дела Бриттни Грайнер, считая решение суда политизированным.
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