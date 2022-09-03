Американка Томпсон, скорее всего, откажется играть в России после скандала с Грайнер

Американская баскетболистка Юник Томпсон, возможно, не поедет играть в Россию после скандала, случившегося с её соотечественницей Бриттни Грайнер. Ранее появилась информация, что Томпсон и «Надежда» достигли соглашения о переходе баскетболистки в российский клуб.

«Американская баскетболистка Юник Томпсон действительно имеет соглашение с «Надеждой», но с большой долей вероятности не приедет играть в Россию. В клубе на неё не особо рассчитывают, поскольку понимают, какая сейчас ситуация с американскими игроками», — сказал «Чемпионату» источник в баскетбольном клубе «Надежда».



Оренбургский клуб испытывает проблемы с составом и готов подписать иностранок высокого уровня, но получает отказы из-за нежелания игроков ехать в Россию. Игроки, их родственники и агенты опасаются за безопасность после дела Бриттни Грайнер, считая решение суда политизированным.