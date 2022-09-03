Польский баскетболист получил мячом в лицо от ноги Маркканена. Видео

Во время матча между национальными сборными Польши и Финляндии в рамках второго тура чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин — 2022 произошёл неприятный эпизод для одного из игроков польской команды.

Центровой Александр Бальцеровски хотел сделать пас с отскоком от паркета своему партнёру по команде, но форвард Лаури Маркканен перехватил передачу, подставив ногу. В результате этого мяч отскочил в нос польскому баскетболисту. От сильного и неожиданного удара его отбросило на паркет.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.

Встреча между Польшей и Финляндией прошла в Праге (Чехия) и завершилась со счётом 89:59 в пользу финских баскетболистов. В следующем туре Финляндия сыграет с одним из главных фаворитов турнира — сборной Сербии, а Польша — с Израилем.