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Польский баскетболист получил мячом в лицо от ноги Маркканена. Видео

Польский баскетболист получил мячом в лицо от ноги Маркканена. Видео
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Во время матча между национальными сборными Польши и Финляндии в рамках второго тура чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин — 2022 произошёл неприятный эпизод для одного из игроков польской команды.

Центровой Александр Бальцеровски хотел сделать пас с отскоком от паркета своему партнёру по команде, но форвард Лаури Маркканен перехватил передачу, подставив ногу. В результате этого мяч отскочил в нос польскому баскетболисту. От сильного и неожиданного удара его отбросило на паркет.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.

Встреча между Польшей и Финляндией прошла в Праге (Чехия) и завершилась со счётом 89:59 в пользу финских баскетболистов. В следующем туре Финляндия сыграет с одним из главных фаворитов турнира — сборной Сербии, а Польша — с Израилем.

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