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21 очко Дени Авдии помогло сборной Израиля одержать вторую победу на Евробаскете-2022

21 очко Дени Авдии помогло сборной Израиля одержать вторую победу на Евробаскете-2022
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Сборная Израиля одержала победу в матче 2-го тура чемпионата Европы по баскетболу — 2022 над командой Нидерландов. Встреча прошла в Праге (Чехия) и завершилась со счётом 74:67 в пользу израильских баскетболистов.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дени Авдия, набравший 21 очко. 14 очков на свой счёт записал Ям Мадар. В составе сборной Нидерландов отличился Ворти де Йонг, набравший 12 очков.

Сборная Израиля в 3-м туре группового этапа сыграет с национальной командой Польши. Матч состоится 5 сентября, начало встречи — в 15:00 мск.

Сборная Нидерландов в следующем туре будет противостоять национальной команде Чехии. Встреча также пройдёт 3 сентября, начало — в 18:30 мск.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.

ЧЕ-2022 (м). Группа D. 2-й тур
03 сентября 2022, суббота. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
67 : 74
Израиль
Нидерланды: де Йонг - 12, Клоф - 11, Херрази - 10, Франке - 9, Кок - 8, ван дер Вюрст - 7, Хамминк - 5, Схафтенар - 2, Уильямс - 2, Хармс - 1, Схафтенар, Эдвардс
Израиль: Авдия - 21, Мадар - 14, Соркин - 10, Мекель - 9, Блатт - 8, Коэн - 5, Гинат - 4, Пнини - 3, Залмансон, Зусман, Леви, Менко
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