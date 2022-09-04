21 очко Дени Авдии помогло сборной Израиля одержать вторую победу на Евробаскете-2022

Сборная Израиля одержала победу в матче 2-го тура чемпионата Европы по баскетболу — 2022 над командой Нидерландов. Встреча прошла в Праге (Чехия) и завершилась со счётом 74:67 в пользу израильских баскетболистов.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дени Авдия, набравший 21 очко. 14 очков на свой счёт записал Ям Мадар. В составе сборной Нидерландов отличился Ворти де Йонг, набравший 12 очков.
Сборная Израиля в 3-м туре группового этапа сыграет с национальной командой Польши. Матч состоится 5 сентября, начало встречи — в 15:00 мск.
Сборная Нидерландов в следующем туре будет противостоять национальной команде Чехии. Встреча также пройдёт 3 сентября, начало — в 18:30 мск.
Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.
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