Результаты матчей чемпионата Европы по баскетболу 3 сентября, турнирная таблица

3 сентября прошёл третий день чемпионата Европы по баскетболу – 2022. В программе соревнований было запланировано 12 матчей. Во всех группах был сыгран 2-й тур группового этапа турнира.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего игрового дня.



Группа А. Черногория — Бельгия — 76:70

Группа D. Финляндия — Польша — 89:59

Группа С. Великобритания — Хорватия — 65:86

Группа B. Германия — Босния и Герцеговина — 92:82

Группа А. Болгария — Турция — 87:101

Группа С. Эстония — Украина — 73:74

Группа D. Чехия — Сербия — 68:81

Группа B. Литва — Франция — 73:77

Группа А. Грузия — Испания — 64:90

Группа B. Венгрия — Словения — 88:103

Группа С. Греция — Италия — 85:81

Группа D. Нидерланды — Израиль — 67:74

Напомним, Евробаскет-2022 принимают сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия и Италия. За победу борются 24 национальные команды, которые разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.