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Результаты матчей чемпионата Европы по баскетболу 3 сентября, турнирная таблица

Результаты матчей чемпионата Европы по баскетболу 3 сентября, турнирная таблица
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3 сентября прошёл третий день чемпионата Европы по баскетболу – 2022. В программе соревнований было запланировано 12 матчей. Во всех группах был сыгран 2-й тур группового этапа турнира.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего игрового дня.

Группа А. Черногория — Бельгия — 76:70
Группа D. Финляндия — Польша — 89:59
Группа С. Великобритания — Хорватия — 65:86
Группа B. Германия — Босния и Герцеговина — 92:82
Группа А. Болгария — Турция — 87:101
Группа С. Эстония — Украина — 73:74
Группа D. Чехия — Сербия — 68:81
Группа B. Литва — Франция — 73:77
Группа А. Грузия — Испания — 64:90
Группа B. Венгрия — Словения — 88:103
Группа С. Греция — Италия — 85:81
Группа D. Нидерланды — Израиль — 67:74

Турнирная таблица ЧЕ-2022 по баскетболу

Напомним, Евробаскет-2022 принимают сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия и Италия. За победу борются 24 национальные команды, которые разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.

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