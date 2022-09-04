ESPN представил рейтинг лучших игроков чемпионата Европы — 2022

Лидер сборной Сербии Никола Йокич — лучший игрок чемпионата Европы 2022 года по версии ESPN.



Американское издание представило десятку лучших игроков Евробаскета-2022, который стартовал 1 сентября.



Возглавил рейтинг Никола Йокич, представляющий сборную Сербии и «Денвер», в тройку попали ещё два игрока из НБА —Яннис Адетокунбо из «Милуоки Бакс» и Лука Дончич из «Даллас Маверикс».



Рейтинг лучших игроков Чемпионата Европы-2022 по версии издания ESPN:



1. Никола Йокич (Сербия)

2. Яннис Адетокунбо (Греция)

3. Лука Дончич (Словения)

4. Руди Гобер (Франция)

5. Франц Вагнер (Германия)

6. Дарио Шарич (Хорватия)

7. Домантас Сабонис (Литва)

8. Боян Богданович (Хорватия)

9. Лаури Маркканен (Финляндия)

10. Эван Фурнье (Франция)

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