Экс-помощница Прохорова в «Нетс» оценила 100-миллионный контракт «Лейкерс» с Леброном

Бывшая представитель менеджмента «Бруклин Нетс» Ирина Привалова, которая находилась в этой должности при российском бизнесмене Михаиле Прохорове, оценила 100-миллионный контракт «Лос-Анджелес Лейкерс» с Леброном Джеймсом.
«Приближение даты его выхода на пенсию создаёт ощущение срочности и эффекта дефицита. Это сравни ситуации, будто бы мы объявили, что Хэмилтону (центровому «Бруклин Нетс» Джастину Хэмилтону — Прим. «Чемпионата»), осталось находиться в клубе всего четыре недели: и все те люди, которые откладывали посещение матча, чтобы на него посмотреть, теперь поторопятся сделать это, заплатив ещё более высокие цены за билеты и, возможно, купив памятные афиши», — цитирует Привалову New York Times.
Напомним, Леброн Джеймс недавно продлил контракт с «Лейкерс» на два года. В прошлом сезоне он в среднем набирал 30,3 очка за игру, что является вторым результатом в его карьере и лучшим показателем в команде.
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