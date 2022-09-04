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Евробаскет-2022: Марио Хезонья жёстко раскритиковал судейство на Евробаскете-2022

Марио Хезонья жёстко раскритиковал судейство на Евробаскете-2022
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Один из лидеров сборной Хорватии и экс-игрок казанского УНИКСа Марио Хезонья раскритиковал судейство на чемпионате Европы-2022.

«Это на самом деле ужасно. Я бы с удовольствием посетил эти их собрания летом. Я не знаю, можно ли мне вообще говорить об этом, чтобы меня не наказали. Впрочем, я этого не боюсь. Судья в перерыве мне сказал: «Извините, я находился не в лучшей позиции».

Не знаю, почему я должен несколько часов готовиться к играм, отдавать всего себя на площадке, когда судьи просто не готовы к игре. Они тоже должны заниматься скаутингом, а вместо этого из-за их ошибок мы тоже нервничаем и не можем концентрироваться на игре. Хотел бы я узнать, как они относятся к делу, потому что мне совершенно непонятны критерии оценок их работы», — цитирует Хезонью Basket News.

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