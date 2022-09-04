Марио Хезонья жёстко раскритиковал судейство на Евробаскете-2022

Один из лидеров сборной Хорватии и экс-игрок казанского УНИКСа Марио Хезонья раскритиковал судейство на чемпионате Европы-2022.
«Это на самом деле ужасно. Я бы с удовольствием посетил эти их собрания летом. Я не знаю, можно ли мне вообще говорить об этом, чтобы меня не наказали. Впрочем, я этого не боюсь. Судья в перерыве мне сказал: «Извините, я находился не в лучшей позиции».
Не знаю, почему я должен несколько часов готовиться к играм, отдавать всего себя на площадке, когда судьи просто не готовы к игре. Они тоже должны заниматься скаутингом, а вместо этого из-за их ошибок мы тоже нервничаем и не можем концентрироваться на игре. Хотел бы я узнать, как они относятся к делу, потому что мне совершенно непонятны критерии оценок их работы», — цитирует Хезонью Basket News.
- 4 сентября 2022
-
16:13
-
15:33
-
14:18
-
13:43
-
12:55
-
12:32
-
12:04
-
11:52
-
11:37
-
11:22
-
10:55
-
10:32
-
10:00
-
07:00
-
04:03
-
01:55
-
00:51
-
00:27
-
00:19
-
00:06
-
00:00
- 3 сентября 2022
-
23:39
-
23:10
-
22:59
-
22:05
-
21:07
-
20:41
-
20:24
-
20:14
-
19:54
-
19:24
-
19:01
-
17:43
-
17:21
-
17:00