Марио Хезонья жёстко раскритиковал судейство на Евробаскете-2022

Один из лидеров сборной Хорватии и экс-игрок казанского УНИКСа Марио Хезонья раскритиковал судейство на чемпионате Европы-2022.



«Это на самом деле ужасно. Я бы с удовольствием посетил эти их собрания летом. Я не знаю, можно ли мне вообще говорить об этом, чтобы меня не наказали. Впрочем, я этого не боюсь. Судья в перерыве мне сказал: «Извините, я находился не в лучшей позиции».



Не знаю, почему я должен несколько часов готовиться к играм, отдавать всего себя на площадке, когда судьи просто не готовы к игре. Они тоже должны заниматься скаутингом, а вместо этого из-за их ошибок мы тоже нервничаем и не можем концентрироваться на игре. Хотел бы я узнать, как они относятся к делу, потому что мне совершенно непонятны критерии оценок их работы», — цитирует Хезонью Basket News.