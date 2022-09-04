Попович: НБА и европейский баскетбол становятся всё ближе друг к другу

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович посетил матчи чемпионата Европы 2022 года и поделился мнением относительно сближения местного баскетбола и НБА.



«Ещё десять лет назад американский баскетбол в основном состоял из трёхочковых бросков и данков. И я полагаю, в Европе всем очень нравилось наблюдать за этим по телевизору. В то же время здесь, наоборот, баскетбол в первую очередь строился на базовых игровых принципах. Игроки должны двигаться и с мячом, и без него.



На протяжении какого-то периода времени два этих мира были разделены, но сейчас определённо они становятся ближе. Все начинают понимать это и в первую очередь менеджеры и тренеры. В НБА появилось много иностранцев, которые больше ориентируются на технику и более дисциплинированы. Так что в этом смысле мы возвращаемся к азбуке игры», — приводит слова Поповича Sportando.