Турция пригрозила снятием с Евробаскета, если ей не дадут записи с камер наблюдения

Вице-президент Федерации баскетбола Турции Омер Онан сообщил о возможном снятии команды с чемпионата Европы в случае, если ей не будут представлена видеозапись инцидента, произошедшего во время матча со сборной Грузии, который состоялся вчера, 4 сентября, в Тбилиси.

В четвёртой четверти матча произошла потасовка между игроками Фурканом Коркмазом и Дудой Санадзе, после чего оба были удалены с площадки. По словам турецкой команды, на Коркмаза было совершено нападение в подтрибунном помещении.

«Я обращаюсь в ФИБА. Не позволяйте никому считать нас за дураков. Нам предоставят видеозаписи с камер из этого коридора поминутно. Если этого не произойдёт, мы покинем турнир», – сказал Онан.

Напомним, сборная Грузии сенсационно одержала победу со счётом 88:83 (ОТ). Команда Турции подала официальный протест на исход встречи в связи с тем, что после инцидента с Коркмазом и Санадзе с игрового времени было снято 22 секунды.