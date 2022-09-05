Сборная Турции заявила о нападении грузинских полицейских на команду

Вице-президент Федерации баскетбола Турции Омер Онан рассказал о массовой потасовке между баскетболистами и полицейскими по окончании матча со сборной Грузии (83:88 ОТ).

«Когда Фуркан Коркмаз шёл по коридору к раздевалкам с нашим тренером, игроки сборной Грузии напали на него вместе с удалённым игроком (Дуда Санадзе. — Прим. «Чемпионата») и полицией. Такое не должно происходить. По окончании матча 30 полицейских спровоцировали драку. Нам пришлось вступить в драку с грузинской полицией», — приводит слова Онана Eurohoops.

Напомним, сборная Грузии сенсационно одержала победу со счётом 88:83 (ОТ). Команда Турции подала официальный протест на исход встречи в связи с тем, что после инцидента с Коркмазом и Санадзе с игрового времени было снято 22 секунды.