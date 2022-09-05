Тренер сборной Турции заявил, что на Коркмаза напали два-три игрока Грузии и охрана

Тренер национальной сборной Турции по баскетболу Хакан Демир рассказал о том, что на игрока его команды Фуркана Коркмаза напали несколько грузинских игроков после матча.

«После того как Фуркан Коркмаз был дисквалифицирован, два-три игрока команды соперника, а также охранники атаковали нашего баскетболиста. Подобные драки – недопустимо. Для нас это неприемлемо», — сказал Демир после матча.

Напомним, сборная Грузии сенсационно одержала победу со счётом 88:83 (ОТ). Команда Турции подала официальный протест на исход встречи в связи с тем, что после инцидента с Коркмазом и Санадзе с игрового времени было снято 22 секунды.

Ранее вице-президент Федерации баскетбола Турции Омер Онан рассказал о массовой потасовке между баскетболистами и полицейскими по окончании матча со сборной Грузии.