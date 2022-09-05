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Фото: массовая драка баскетболистов Грузии и Турции на площадке

Фото: массовая драка баскетболистов Грузии и Турции на площадке
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Во время матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по баскетболу — 2022 между баскетболистами Грузии и Турции возникла потасовка.

В четвёртой четверти матча произошла потасовка между игроками Фурканом Коркмазом и Дудой Санадзе, после чего оба были удалены с площадки. Другие баскетболисты также приняли участие в столкновениях. Кроме того, по словам турецкой команды, на Коркмаза было совершено нападение в подтрибунном помещении.

Напомним, сборная Грузии сенсационно одержала победу со счётом 88:83 (ОТ). Команда Турции подала официальный протест на исход встречи в связи с тем, что после инцидента с Коркмазом и Санадзе с игрового времени было снято 22 секунды.

Ранее тренер национальной сборной Турции по баскетболу Хакан Демир высказался по поводу судейской ошибки во время матча с командой Грузии.

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