Фото: массовая драка баскетболистов Грузии и Турции на площадке

Во время матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по баскетболу — 2022 между баскетболистами Грузии и Турции возникла потасовка.

В четвёртой четверти матча произошла потасовка между игроками Фурканом Коркмазом и Дудой Санадзе, после чего оба были удалены с площадки. Другие баскетболисты также приняли участие в столкновениях. Кроме того, по словам турецкой команды, на Коркмаза было совершено нападение в подтрибунном помещении.

Напомним, сборная Грузии сенсационно одержала победу со счётом 88:83 (ОТ). Команда Турции подала официальный протест на исход встречи в связи с тем, что после инцидента с Коркмазом и Санадзе с игрового времени было снято 22 секунды.

Ранее тренер национальной сборной Турции по баскетболу Хакан Демир высказался по поводу судейской ошибки во время матча с командой Грузии.