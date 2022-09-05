Тренер Турции: матч с Грузией закончился на 22 секунды раньше. Это не просто ошибка

Тренер национальной сборной Турции по баскетболу Хакан Демир высказался по поводу судейской ошибки во время матча с командой Грузии.

«Сегодняшняя игра закончилась на 22 секунды раньше положенного. То, что речь идёт не об одной-двух секундах, а о 22, заставляет нас думать, что это не просто ошибка. С этим мы тоже будем бороться», — сказал Демир на пресс-конференции.

Напомним, сборная Грузии сенсационно одержала победу со счётом 88:83 (ОТ). Команда Турции подала официальный протест на исход встречи в связи с тем, что после инцидента с Коркмазом и Санадзе с игрового времени было снято 22 секунды.

Ранее Демир рассказал о том, что на игрока его команды Фуркана Коркмаза напали несколько грузинских игроков после матча.