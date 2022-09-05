В сборной Турции подтвердили, что Шенгелия был среди нападавших на Коркмаза

Вице-президент Федерации баскетбола Турции Омер Онан рассказал подробности нападения на игрока Фуркана Коркмаза со стороны грузинских баскетболистов в подтрибунном помещении после матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по баскетболу.

«Это были игроки, которые не играли, Шенгелия… Сразу три человека направились в раздевалку? Я был и игроком, и менеджером, и это первый раз, когда я вижу что-то подобное в своей жизни. Что вместе собираются такие беспощадные, такие неконструктивные люди. ФИБА виновата в этом», — приводит слова Онана T24.

Ранее сообщалось, что в нападении на игрока сборной Турции принимали участие Торнике Шенгелия, Гога Битадзе и Дуда Санадзе.

Напомним, сборная Грузии сенсационно обыграла национальную команду Турции со счётом 88:83 (ОТ). После этого турецкая сборная подала официальный протест на исход встречи в связи с тем, что после стычки между Коркмазом и Санадзе с игрового времени было снято 22 секунды. Турецкая сборная заявила, что может сняться с турнира.