Новицки рассказал, что отличает Дончича от других игроков

Легендарный баскетболист НБА Дирк Новицки высказался по поводу нынешнего лидера «Даллас Маверикс» и сборной Словении Луки Дончича.
«Обычно игроки в начале карьеры сыроваты и развиваются. На новый уровень они выходят благодаря обретаемому опыту и упорной работе. Но Лука отличается тем, как уже сейчас читает игру и принимает решения, при пик-н-роллах, когда отдаёт мяч или бросает. Этим он уже напоминает 30-летнего игрока.
Я невероятно впечатлён им. Дончич показывал всё это с первого дня, уровень понимания игры и баскетбольный IQ выделяет его на фоне всех остальных», — приводит слова Новицки ClutchPoints.
Ранее Дончич рассказал о том, матчи с участием каких команд он смотрит на Евробаскете-2022 больше всего, а также высказался по поводу плотного графика соревнований.
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