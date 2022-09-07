Никола Йокич первым в истории сборной Сербии оформил дабл-дабл в трёх матчах подряд
Поделиться
Лидер сборной Сербии по баскетболу Никола Йокич сделал дабл-дабл из 29 очков и 11 подборов в матче с национальной командой Израиля (89:78) в 4-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2022. Таким образом, центровой «Денвер Наггетс» продлил серию матчей, в которых он оформлял дабл-дабл, до трёх игр подряд, чем установил рекорд сербской команды.
Напомним, во втором туре Йокич набрал 18 очков и 11 подборов в матче с Сербией, а в третьем – 13 очков и 14 подборов в игре с Финляндией.
Сербия выиграла все четыре матча на старте Евробаскета-2022 и возглавляет свою группу. В заключительном туре команда встретится с Польшей.
Комментарии
- 8 сентября 2022
-
07:00
-
00:27
- 7 сентября 2022
-
23:58
-
23:31
-
23:22
-
23:14
-
23:02
-
22:52
-
22:43
-
22:36
-
22:27
-
22:24
-
22:20
-
22:16
-
21:55
-
21:30
-
21:26
-
21:23
-
21:20
-
21:19
-
21:12
-
20:56
-
20:53
-
20:47
-
20:44
-
20:41
-
20:35
-
20:26
-
20:20
-
20:12
-
20:06
-
19:26
-
19:10
-
18:58
-
18:09
Партнерский контент