Никола Йокич первым в истории сборной Сербии оформил дабл-дабл в трёх матчах подряд

Лидер сборной Сербии по баскетболу Никола Йокич сделал дабл-дабл из 29 очков и 11 подборов в матче с национальной командой Израиля (89:78) в 4-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2022. Таким образом, центровой «Денвер Наггетс» продлил серию матчей, в которых он оформлял дабл-дабл, до трёх игр подряд, чем установил рекорд сербской команды.

Напомним, во втором туре Йокич набрал 18 очков и 11 подборов в матче с Сербией, а в третьем – 13 очков и 14 подборов в игре с Финляндией.

Сербия выиграла все четыре матча на старте Евробаскета-2022 и возглавляет свою группу. В заключительном туре команда встретится с Польшей.