Президент Единой лиги ВТБ высказался об участии сербских клубов в Суперкубке

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался по поводу участия в Суперкубке Единой лиги ВТБ сербских команд «Партизан» и «Мега».
«Учитывая давние отношения между баскетбольными клубами России и Сербии и уважение к сербскому баскетболу — исторически одному из сильнейших в Европе — а также тот факт, что многие именитые сербские игроки и тренеры выступали в Единой лиге ВТБ, всё это дало возможность договориться об участии «Партизана» и «Меги» в суперкубке лиги. Большое спасибо руководителям этих клубов за помощь в организации и готовность приехать на турнир.
Участие сербских клубов в предстоящем Суперкубке имеет большое значение для международной повестки наших клубов, которую лига старается сейчас поддержать. Посмотрите, многие клубы лиги проводят в это время предсезонные сборы в той же Турции, встречаются с топ-командами Европы, в том числе — с действующим чемпионом Евролиги «Анадолу Эфес». Считаю, наша коммуникация в спорте с другими странами продолжается. И суперкубок — логичное продолжение этой международной истории», — приводит слова Кущенко ТАСС.
Суперкубок пройдёт с 22 по 25 сентября на «ВТБ Арене» и будет организован лигой совместно с «Московским спортом». Шесть команд будут поделены на две группы. Матчи группового этапа пройдут 22, 23 и 24 сентября. Решающий день, который включает в себя матч за пятое место, матч за бронзовые медали и финал, состоится 25 сентября.
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