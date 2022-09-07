Шикарное попадание Маркканена из-за дуги после отмашки от чешского баскетболиста. Видео
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Трёхочковое попадание лидера сборной Финляндии Лаури Маркканена стало одним из самых красивых моментов матча с Чехией в рамках 4-го тура чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин — 2022.
Форвард сперва отмахнулся от чешского баскетболиста, который во время защиты вытянул руку вплотную к лицу Маркканена, пытаясь закрыть ему обзор. Лаури указал на эти действия судье, а затем, убрав соперника на степ-бэке, выполнил точный бросок из-за дуги.
Отметим, Маркканен в этом матче стал самым результативным игроком, набрав 34 очка и совершив 10 подборов. Встреча закончилась победой финнов со счётом 98:88.
Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.
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