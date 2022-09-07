Дабл-дабл Везенкова не спас Болгарию от поражения в матче с Бельгией на Евробаскете-2022

Сборная Бельгии одержала победу в матче 5-го тура чемпионата Европы по баскетболу — 2022 над командой Болгарии. Встреча прошла в Тбилиси (Грузия) и завершилась со счётом 89:80 в пользу бельгийских баскетболистов.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ретин Обасоан, набравший 25 очков. Ещё 20 очков на счету Эммануэля Лекомта. В составе сборной Болгарии отличился Александар Везенков, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 13 подборов. Ещё 18 очков на свой счёт записал Демаркис Бост.



Сборная Бельгии одержала третью победу в пяти турах, Болгария проиграла четвёртый матч из пяти на групповой стадии Евробаскета.



Благодаря этой победе сборная Бельгии вышла в плей-офф турнира. Сборная Болгарии завершила выступления на чемпионате Европы по баскетболу.

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