Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дабл-дабл Везенкова не спас Болгарию от поражения в матче с Бельгией на Евробаскете-2022

Дабл-дабл Везенкова не спас Болгарию от поражения в матче с Бельгией на Евробаскете-2022
Комментарии

Сборная Бельгии одержала победу в матче 5-го тура чемпионата Европы по баскетболу — 2022 над командой Болгарии. Встреча прошла в Тбилиси (Грузия) и завершилась со счётом 89:80 в пользу бельгийских баскетболистов.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ретин Обасоан, набравший 25 очков. Ещё 20 очков на счету Эммануэля Лекомта. В составе сборной Болгарии отличился Александар Везенков, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 13 подборов. Ещё 18 очков на свой счёт записал Демаркис Бост.

Сборная Бельгии одержала третью победу в пяти турах, Болгария проиграла четвёртый матч из пяти на групповой стадии Евробаскета.

Благодаря этой победе сборная Бельгии вышла в плей-офф турнира. Сборная Болгарии завершила выступления на чемпионате Европы по баскетболу.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.

ЧЕ-2022 (м). Группа A. 5-й тур
07 сентября 2022, среда. 17:15 МСК
Болгария
Окончен
80 : 89
Бельгия
Болгария: Везенков - 26, Бост - 18, Димитров - 11, Костов - 11, Иванов - 8, Алипиев - 4, Иванов - 2, Карамфилов, Симеонов, Стойлов, Янев
Бельгия: Обасоан - 25, Лекомт - 20, де Зеув - 13, Табу - 9, Жийе - 8, Бако - 6, Мвема - 3, Тумба - 3, Ванвейн - 2, Блейэнберг, Братанович, Либерт
Литовцы победили в «войне» с Боснией. Григонис и компания — в плей-офф Евробаскета-2022 Литовцы победили в «войне» с Боснией. Григонис и компания — в плей-офф Евробаскета-2022
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022